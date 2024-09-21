БЕЛИК: «В победу Шахтера U-19 над Болоньей U-19 вложено много труда»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над «Болоньей» U-19 (4:3) в 1-м туре Юношеской лиги УЕФА.

– Поздравляем с важной победой над «Болоньей» U-19 и успешным стартом в Юношеской лиге УЕФА! Каков итог встречи?

– Важная победа, ведь в каждых соревнованиях начинать с успеха – важно. В Юношеской лиге УЕФА простых побед нет, и если судить по ходу игры, то победа над «Болоньей» U-19 была действительно особенной. Трудно описать наши ощущения. Несмотря на все нюансы, вызванные погодными условиями и переносом матча, мы хорошо начали и забили быстрый мяч. Но, как часто бывает, после этого мы несколько успокоились и позволили сопернику вернуться в игру, что привело к пропущенному голу. Однако затем нам удалось снова повести в счете.

После перерыва ничего не предусматривало проблем, ведь в первой половине мы действовали активнее и лучше владели мячом. Впрочем, во втором тайме соперник воспользовался своим преимуществом в габаритах, и мы должны были нейтрализовать это, концентрируясь на каждом эпизоде. Кое-где мы теряли эту концентрацию и дали возможность сопернику выйти вперед. Действительно, команда показала характер. К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой, а после остановки матча также не имели занятия и весь день ждали решения по продолжению игры, что усложняло подготовку. Однако все, что наработали раньше, мы реализовали на поле и в целом действовали лучше соперника.

В конце матча несколько устали, но все же могли увеличить счет, если бы реализовали свои моменты. Но это юношеский футбол, иногда недостает концентрации как в атаке, так и в защите. Однако мы использовали свои навыки и в целом выглядели сильнее. Хочу поздравить подопечных с яркой победой, но мы не должны останавливаться и расслабляться, чтобы не упустить этот результат. В победу вложено много труда как на сборах, так и в чемпионате, и это приносит результат. Надеюсь, ребята серьезно отнесутся к следующему матчу, ведь впереди сложная дорога и встреча с непростым соперником в чемпионате.

– «Шахтер» U-19 на протяжении встречи несколько раз сравнивал счет и выходил вперед, и в конце матча было заметно, как футболисты изо всех сил шли вперед. Можно ли считать, что игроки продемонстрировали шахтерский характер?

– Я доволен действиями своих подопечных – они действительно показали характер. Однако есть моменты, над которыми следует работать, чтобы мы выглядели еще лучше. Особо хочу отметить работу каждого члена тренерского штаба. Когда матч проходит под большим давлением и ты понимаешь, что еще минуту назад побеждал, а спустя мгновение ситуация меняется, нужны быстрые решения. Из-за эмоций трудно сохранять концентрацию, поэтому очень благодарен ассистентам за помощь. В течение игры мы действовали гибко и применили две тактические схемы, которые в конечном итоге дали положительный результат. Относительно замен в перерыве мы спокойно обсудили ситуацию и решили, что Галонского следовало заменить в начале второй половины из-за желтой карты. Мы боялись остаться в меньшинстве. Перестроившись, выпустили Трифаненко, забившего в конце игры, поэтому подсказки от ассистентов были очень кстати.

– Довольно необычно видеть Стрельчука и Галонского на флангах атаки. Что стало причиной их появления на позициях вингеров?

– Это связано с тем, что мы – гибкая команда, которая пытается развивать футболистов, учитывая не только индивидуальные навыки, но и тактическую гибкость, чтобы игроки знали, как действовать при разных обстоятельствах. Конечно, схема 4–3–3 эффективна, однако футбол постоянно развивается. Если посмотреть на топовые команды, такие как Манчестер Сити, Байер или Аталанта, которая является нашим следующим соперником, можно заметить, что они часто используют трех центральных защитников. Стараемся предоставить футболистам как можно больше навыков, чтобы они были гибкими и знали, как действовать по разным тактическим схемам, ведь в будущем им придется перейти к взрослому футболу. Мы использовали Галонского и Дрозда на фланге в качестве игроков, активно действующих по всей бровке, а Стрельчука вместе с Цукановым – в качестве фальшивых вингеров, работающих на полуфланге, освобождая зоны для своих партнеров.

– Впереди сложная дорогая и важная встреча в юношеском первенстве Украины с Оболонью. Успеет ли команда подготовиться к матчу и следует ли ожидать ротацию состава?

– Мы всегда используем ротацию, ведь находимся в юношеской команде и футболисты должны получать игровое время. Что касается подготовки, то не хочется делать прогнозов, потому что впереди нас ждет длительная и сложная дорога. Если не возникнет никаких задержек, у нас будет два дня: первый – втягивающий, второй – для целенаправленной подготовки к сопернику. В команде здоровая конкуренция, и мы стараемся предоставить возможность играть всем.