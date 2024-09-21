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21 сентября 2024, 03:49 | Обновлено 21 сентября 2024, 04:04
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КОСТЮК: «Довольны счетом 10:0. Сказал: если пропустят – не будет выходного»

Киевское Динамо U-19 разгромило сверстников из Руха со счетом 10:0

21 сентября 2024, 03:49 | Обновлено 21 сентября 2024, 04:04
200
0
КОСТЮК: «Довольны счетом 10:0. Сказал: если пропустят – не будет выходного»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Наставник юнацької команди «Динамо» Ігор Костюк прокоментував домашній поєдинок своїх підопічних проти львівського «Руху», у якому «біло-сині» перемогли з рахунком 10:0:

– Ми залишилися задоволені реалізацією, ви бачили, скільки моментів створювала команда – це результат тих висновків, які ми зробили після минулої гри. Коли ми створюємо моменти та не реалізовуємо їх, починається хвилювання наприкінці.

Сьогодні ж ми забили свої м’ячі, вважаю, контролювали гру та створювали багато моментів, пресингували, вчасно відходили назад, тобто, відпрацьовували всі фази гри. Загалом, план на матч виконали.

– «Рух» був найближчим до того, аби зрівняти рахунок, коли арбітр призначив пенальті. Як прокоментуєте дії Суркіса, який відбив м’яч? Чи міг би матч скластися по-іншому, якби «Рух» забив?

– Не думаю, що події розвивалися б якось по-іншому. Щодо моменту, я вже сказав хлопцям, що ми погано зреагували на втрату м’яча, не встигли перелаштуватися, зайняти свої позиції, що й призвело до призначення одинадцятиметрового удару.

А ще я у перерві сказав хлопцям, якщо вони пропустять гол, то не буде вихідного. Це був жарт, але хлопці щиро подякували Славі за те, що він взяв пенальті (посміхається). Ми знаємо, що він добре це робить. Тож заробили додатковий вихідний.

– Зазвичай, коли рахунок впевнений, після перерви результативність трохи знижується. Сьогодні ж у другому таймі забили ще більше, ніж у першому, з цим це пов’язано?

– Ви бачите, що зараз у нас є велика конкуренція, тож, коли гравці виходять на заміну, вони хочуть себе проявити. Ми підкреслюємо, що у нас немає футболістів основного складу і запасних – усі роблять свій внесок, тренуються, а перед конкретною грою визначається стартовий склад. Хто краще працює, хто бере участь у грі з великим бажанням та спортивною агресією, той виходить на поле одразу або на заміну. Ті, хто менше працюють, навіть не потрапляють до складу.

– Вирізняється гол, який забив Андрейко, чи сподобався вам те, як він відзначився?

– Це те, над чим ми працюємо на тренуваннях: в районі карного майданчика потрібно швидко приймати рішення і пробивати з-під ноги. Сьогодні ми якраз забили кілька таких м’ячів.

– Ще нещодавно «Рух» ставав чемпіоном України, але сьогодні ця команда не показала гру, схожу на чемпіонську?

– У них триває перебудова, у складі є багато гравців 2006, 2007, 2008 років народження, потрібно ще чекати.

У матчі 7-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд київське «Динамо» вдома розгромило львівський «Рух» (10:0). Забитими голами відзначилися Андрій Маткевич, Владислав Герич (4 рази), Дмитрій Кремчанін, Віталій Лобко, Іван Андрейко та Богдан Редушко (двічі). Також у ворота «Динамо» було призначено пенальті, але удар із 11-метрової позначки парирував Вячеслав Суркіс.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Динамо - Рух Рух Львов U-19 Игорь Костюк Вячеслав Суркис
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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