Украина. Премьер лига20 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 18:47
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ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
У вратаря уже 5 отраженных пенальти в карьере в чемпионате U-19
20 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 18:47
2190
18
В матче юношеского чемпионата Украины Динамо U-19 обыграло Рух U-19 со счетом 10:0, а вратарь киевлян Вячеслав Суркис отразил пенальти.
Для сына одного из владельцев клуба, Григория Суркиса, это второй отбитый пенальти в нынешнем сезоне и уже пятый за время выступлений в чемпионате U-19.
Сообщается, что Вячеслав вышел на третье место по количеству отраженных пенальти в истории юношеского чемпионата, уступая только Дмитрию Сидоренко (Десна) и Ивану Пахолюку (Колос), у которых по 7 отраженных пенальти в турнире.
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