Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 18:47
2190
18

ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших

У вратаря уже 5 отраженных пенальти в карьере в чемпионате U-19

20 сентября 2024, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 18:47
2190
18
ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших
ФК Динамо Киев

В матче юношеского чемпионата Украины Динамо U-19 обыграло Рух U-19 со счетом 10:0, а вратарь киевлян Вячеслав Суркис отразил пенальти.

Для сына одного из владельцев клуба, Григория Суркиса, это второй отбитый пенальти в нынешнем сезоне и уже пятый за время выступлений в чемпионате U-19.

Сообщается, что Вячеслав вышел на третье место по количеству отраженных пенальти в истории юношеского чемпионата, уступая только Дмитрию Сидоренко (Десна) и Ивану Пахолюку (Колос), у которых по 7 отраженных пенальти в турнире.

По теме:
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
Защитник Динамо оценил новый формат еврокубков
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Вячеслав Суркис чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Футбол | 20 сентября 2024, 14:42 16
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?

Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает ситуацию в римском клубе

С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
Футбол | 19 сентября 2024, 23:52 4
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ

Соперники Шахтера голов не забивали

ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
Футзал | 19.09.2024, 20:59
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Футбол | 20.09.2024, 07:25
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков
Футбол | 20.09.2024, 19:33
Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков
Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
На стрічці Слава справді звір. Але треба трішки підрости. В усіх значеннях.
Ответить
0
DK1961
"главный", он же "первый среди равных"', он же... 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Растет замена Бущану
Ответить
-3
Показать Скрыть 14 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
20.09.2024, 07:43 4
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 10
Футбол
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
18.09.2024, 20:39 4
Футзал
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
20.09.2024, 06:23 20
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем