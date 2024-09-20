ВИДЕО. Вячеслав Суркис отразил очередной пенальти. Вошел в топ-3 лучших

В матче юношеского чемпионата Украины Динамо U-19 обыграло Рух U-19 со счетом 10:0, а вратарь киевлян Вячеслав Суркис отразил пенальти.

Для сына одного из владельцев клуба, Григория Суркиса, это второй отбитый пенальти в нынешнем сезоне и уже пятый за время выступлений в чемпионате U-19.

Сообщается, что Вячеслав вышел на третье место по количеству отраженных пенальти в истории юношеского чемпионата, уступая только Дмитрию Сидоренко (Десна) и Ивану Пахолюку (Колос), у которых по 7 отраженных пенальти в турнире.