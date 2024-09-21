21 сентября на «Месталье» пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда в прошлом сезоне финишировала на девятой позиции. Не такой уж и яркий результат, снова без еврокубков, но хотя бы получилось наконец-то не думать о выживании, впервые за последнее время. Но, кажется, опять приходится вспоминать, что это такое. И тренер, Рубен Бараха, местная легенда, остался на своей должности, и обойма футболистов критических потерь не претерпела. Но летучие мыши проиграли не только Барселоне, но и соперникам попроще - Атлетику и Сельте, и только с Вильярреалом, в самом конце лета, взяли первое очко, сыграв 1:1. Осенний отрезок, после паузы на игры сборных, начался с поединка против Атлетико, еще и на выезде. Там ничего толком не получилось: крупное поражение и, как итог, место на самом дне таблицы.

Жирона

Клуб стал безусловным открытием, даже сенсацией, прошлого сезона. Год назад он и вовсе лидировал, в итоге, правда, скатившись на третье место - пропустили выше Реал с Барселоной. Но при этом опередили даже Атлетико, обеспечив себе право дебютировать в Лиге чемпионов. Там на этой неделе сыграли на выезде с ПСЖ. Во Франции были все шансы начать с почетной нулевой ничьей. Но в концовке выручавший ранее Гассанигга пропустил курьезный мяч. До этого подопечные Мичела Санчеса провели уже пол десятка встреч в Примере. Начинали плохо, с ничьей с Бетисом и разгромного поражения от Атлетико. Но потом получилось обыграть и Осасуну дома, и Севилью на выезде. В сентябре, принимая статусного соседа, Барселону, команда явно не справилась и уступила разгромно, 1:4.

Статистика личных встреч

Все три последних поединка закончились победами жиронцев.

Прогноз

Букмекерские конторы даже на Месталье котирует шансы лос чес как такие, что немного ниже. Согласимся с тем, что гости смотрятся бодрее, и берем их победу с форой 0(коэффициент - 1,8).