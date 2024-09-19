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Чемпионат Испании
Валенсия
21.09.2024 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:24
48
0

Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября матч 6-го тура Ла Лиги

19 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:24
48
0
Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона».

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия – Жирона
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Трансляция матча В эфире

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Виктор Цыганков Жирона Валенсия Валенсия - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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