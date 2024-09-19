Испания19 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:24
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Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября матч 6-го тура Ла Лиги
19 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:24
48
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В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона».
Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия – ЖиронаСмотреть трансляцию
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