Жирона потерпела фиаско в Валенсии. Цыганков вообще не вышел на поле
Каталонцы уступили со счетом 0:2
В субботу, 21 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Жирона».
Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья».
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Каталонцы потерпели поражение со счетом 0:2. За «Валенсию» гол забил Дани Гомес, а защитник каталонцев Хуанпе срезал мяч в собственные ворота.
Участие в матче не принял Виктор Цыганов, который наблюдал за третьим подряд поражением «Жироны» со скамейки запасных.
Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября.
Валенсия – Жирона – 2:0
Голы: Хуанпе, 56 (аг), Гомес, 58.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 21, 2024
🔴⚪️ #ValenciaGirona pic.twitter.com/YXdIZSMWzG
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