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Чемпионат Испании
Валенсия
21.09.2024 19:30 – FT 2 : 0
Жирона
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Испания
21 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:47
724
2

Жирона потерпела фиаско в Валенсии. Цыганков вообще не вышел на поле

Каталонцы уступили со счетом 0:2

21 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:47
724
2
Жирона потерпела фиаско в Валенсии. Цыганков вообще не вышел на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 21 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Жирона».

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каталонцы потерпели поражение со счетом 0:2. За «Валенсию» гол забил Дани Гомес, а защитник каталонцев Хуанпе срезал мяч в собственные ворота.

Участие в матче не принял Виктор Цыганов, который наблюдал за третьим подряд поражением «Жироны» со скамейки запасных.

Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября.

Валенсия – Жирона – 2:0
Голы: Хуанпе, 56 (аг), Гомес, 58.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Виктор Цыганков Валенсия - Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vovan78
Жирона страждає без Довбика, а Довбик страждає в Ромі.
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+1
OKs100
Цыганков стал дублером?
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0
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