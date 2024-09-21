Жирона потерпела фиаско в Валенсии. Цыганков вообще не вышел на поле

В субботу, 21 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Жирона».

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья».

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Каталонцы потерпели поражение со счетом 0:2. За «Валенсию» гол забил Дани Гомес, а защитник каталонцев Хуанпе срезал мяч в собственные ворота.

Участие в матче не принял Виктор Цыганов, который наблюдал за третьим подряд поражением «Жироны» со скамейки запасных.

Ла Лига. 6-й тур, 21 сентября.

Валенсия – Жирона – 2:0

Голы: Хуанпе, 56 (аг), Гомес, 58.

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