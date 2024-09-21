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Ливерпуль
21.09.2024 17:00 - : -
Борнмут
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Англия
21 сентября 2024, 00:58 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:01
29
0

Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 сентября в 17:00 по Киеву

21 сентября 2024, 00:58 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:01
29
0
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 сентября на «Энфилде» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда выиграла практически все, что только можно, с Клоппом, вплоть до побед в Лиге чемпионов и, наконец-то, АПЛ. Но и Юрген выложился полностью, и заранее анонсировал, что уйдет летом отдыхать. В итоге ему планомерно нашли замену, остановившись на варианте с Арне Слотом. Голландцу не просто досталась готовая команда - она долгое время вообще не менялась летом, в плане состава. И только мимо шанса подписать очень уж дешево Кьезу не прошли, да Мамардашвили купили на потом - приедет следующим летом. В итоге Салах и компания начали с уверенных побед, в том числе разгромили Манчестер Юнайтед, оформив 3:0 на Олд Траффорд. После этого, кажется, недостаточно настроились на Ноттингем Форест, сенсационно проиграв ему дома при явном преимуществе. Пропустили быстро и от Милана, но уверенно оформили волевые 3:1 с парой голов центрбеков после стандартов.

Борнмут

Клуб в 2023-м году, сохранив прописку после повышения из Чемпионшипа, предпочел не продолжать сотрудничество с О'Нилом, а сделать ставку на Андони Ираолу. Тот потратил немало времени на акклиматизацию на Туманном Альбионе и в его футболе, но в целом дал вполне неплохой результат, обеспечив прогресс вишенок - и остался на новый сезон. В нем уже не будет Соланке - предложение от Тоттенхэма было слишком щедро. Его попытается заменить Эванилсон, но денег хватило на подписание Кепы и Хулиана Араухо, что, похоже, приглашены именно наставником. Начинала команда с пары ничьих и вылета из Кубка Лиги, где в Лондоне проиграли Вест Хэму. Но лето закончили победным камбэком с 0:2 против Эвертона. А вот с Челси не дотянули до нулевой ничьей, пропустив единственный мяч в концовке.

Статистика личных встреч

Красные выиграли десять очных поединков при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в реальную борьбу в этой паре. Красные после осечки снова хороши и выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
21 сентября 2024 -
17:00
Борнмут
Фора Ливерпуля (-1.5) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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