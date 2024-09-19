Англия19 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:27
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Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
19 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:27
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В субботу, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Борнмут».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – БорнмутСмотреть трансляцию
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