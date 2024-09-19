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Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.09.2024 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:27
65
0

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

19 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:27
65
0
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Борнмут
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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