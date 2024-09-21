Неожиданный лидер. Таблица Серии A перевернулась: Торино, Удинезе, Эмполи
«Эмполи» обыграл на выезде «Кальяри», а «Торино» победил «Верону»
Вечером 20 сентября состоялись два матча 5-го тура чемпионата Италии.
«Эмполи» обыграл на выезде «Кальяри» со счетом 2:0, голами отличились Лоренцо Коломбо и Себастьяно Эспозито.
«Торино» на выезде победил «Верону» со счетом 3:2. У гостей отличились Антонио Сарабия, Дуван Сапата и Че Адамс. У хозяев голы в свой актив записали Григорис Кастанос и Даниэль Москера.
Турнирная таблица в Италии имеет очень непривычный вид. Лидерство захватил клуб Торино (11 очков).
В лидеры входят: Торино (11), Удинезе (10), Наполи, Эмполи (по 9), Интер, Ювентус (по 8).
Серия А. 5-й тур, 20 сентября
Верона – Торино – 2:3
Голы: Кастанос, 12, Москера, 90+3 – Санабрия, 10, Сапата, 33, Че Адамс, 79
Видео голов и обзор матча
Кальяри – Эмполи – 0:2
Голы: Коломбо, 33, Себастьяно Эспозито, 49
Турнирная таблица
События матча
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