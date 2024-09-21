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20.09.2024 19:30 – FT 0 : 2
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Италия
21 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:19
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Неожиданный лидер. Таблица Серии A перевернулась: Торино, Удинезе, Эмполи

«Эмполи» обыграл на выезде «Кальяри», а «Торино» победил «Верону»

21 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:19
118
0
Неожиданный лидер. Таблица Серии A перевернулась: Торино, Удинезе, Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 сентября состоялись два матча 5-го тура чемпионата Италии.

«Эмполи» обыграл на выезде «Кальяри» со счетом 2:0, голами отличились Лоренцо Коломбо и Себастьяно Эспозито.

«Торино» на выезде победил «Верону» со счетом 3:2. У гостей отличились Антонио Сарабия, Дуван Сапата и Че Адамс. У хозяев голы в свой актив записали Григорис Кастанос и Даниэль Москера.

Турнирная таблица в Италии имеет очень непривычный вид. Лидерство захватил клуб Торино (11 очков).

В лидеры входят: Торино (11), Удинезе (10), Наполи, Эмполи (по 9), Интер, Ювентус (по 8).

Серия А. 5-й тур, 20 сентября

Верона – Торино – 2:3

Голы: Кастанос, 12, Москера, 90+3 – Санабрия, 10, Сапата, 33, Че Адамс, 79

Видео голов и обзор матча

Кальяри – Эмполи – 0:2

Голы: Коломбо, 33, Себастьяно Эспозито, 49

Турнирная таблица

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Эмполи).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Торино Верона Кальяри Эмполи видео голов и обзор Дуван Сапата Че Адамс Антонио Санабрия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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