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Чемпионат Италии
Эллас Верона
20.09.2024 21:45 - : -
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Италия
20 сентября 2024, 01:02 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:08
24
0

Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 20 сентября в 21:45 по Киеву

20 сентября 2024, 01:02 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:08
24
0
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября на «Марк Антонио Бентегоди» пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором «Верона» встретится с «Торино». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Верона

Команда в 2023-м году набрала жалкое 31 очко. Тогда ее спасло то, что, во-первых, было сразу два еще более безнадежных аутсайдера, во-вторых, что у Специи в активе оказалось столько же, а регламент предусматривает не дополнительные показатели смотреть, а играть специальный матч - его и выиграли мастиффы. И, главное, показали, что не зря остались, довольно ощутимо прибавив и перебравшись прошлой весной на 13-ю позицию. Более того, пока не стало ударом и решение уйти в Лацио успешного тренера 2023/2024, Барони. У сменившего его Дзанетти противоречивая биография, но старт на новом месте вышел неплохим: его Эллас избавились от кубковой нагрузки, проиграв Чезене, и пережили разгром от Ювентуса, но при этом забили три безответных гола Наполи и 2 - Дженоа. В прошлом туре уступили Лацио на выезде 1:2.

Торино

Клуб оставался при Юриче середняком. Неплохой состав, приличная игра, и не было провалов, как до прихода Ивана, с падением на 17-е место. Но и добиваться ощутимого прогресса, выходить в еврокубки, при хорвате не получалось. В итоге летом его сменил Ваноли - ради такого шанса он буквально бросил Венецию, которую через плей-офф поднял в Серию А. Но на новом месте Паоло тоже удачно начинал. Недорого, но качественно обновившие состав быки смогли и в кубке обыграть Козенцу 2:0, и в Кальчо начали с побед над Аталантой и Венецией, а Милан дома спасся с 0:2, начав забивать на 89-й минуте. На таком фоне 0:0 с Лечче выглядит уже осечкой.

Статистика личных встреч

За полтора десятка последних очных матчей только однажды, еще в 2018-м году, гранатовые проиграли мастиффам - причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но быки стартовали оптимистичнее - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Эллас Верона
20 сентября 2024 -
21:45
Торино
Фора Торино (0) 1.86 Сделать ставку
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Верона Торино Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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