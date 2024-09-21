Испания21 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:45
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Неудачный старт нервионцев. Севилья на выезде проиграла Алавесу
«Севилья» имеет лишь 5 очков и занимает 14-е место в Ла Лиге
21 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:45
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В матче 6-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде проиграла «Алавесу» со счетом 1:2.
У хозяев полы забили Карлос Висенте и Карлос Мартин. У гостей отличился точным ударом Доди Лукебакио.
«Севилья» имеет лишь 5 очков и занимает 14-е место, «Алавес» набрал 10 баллов и идет на 5-й позиции.
Ла Лига. 6-й тур, 20 сентября
Алавес – Севилья – 2:1
Голы: Карлос Висенте, 17, Карлон Мартин, 60 – Доди Лукебакио, 83
Турнирная таблица
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Мартин (Алавес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
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