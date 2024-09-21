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Чемпионат Испании
Алавес
20.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Севилья
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Испания
21 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:45
11
0

Неудачный старт нервионцев. Севилья на выезде проиграла Алавесу

«Севилья» имеет лишь 5 очков и занимает 14-е место в Ла Лиге

21 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:45
11
0
Неудачный старт нервионцев. Севилья на выезде проиграла Алавесу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде проиграла «Алавесу» со счетом 1:2.

У хозяев полы забили Карлос Висенте и Карлос Мартин. У гостей отличился точным ударом Доди Лукебакио.

«Севилья» имеет лишь 5 очков и занимает 14-е место, «Алавес» набрал 10 баллов и идет на 5-й позиции.

Ла Лига. 6-й тур, 20 сентября

Алавес – Севилья – 2:1

Голы: Карлос Висенте, 17, Карлон Мартин, 60 – Доди Лукебакио, 83

Турнирная таблица

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Мартин (Алавес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
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чемпионат Испании по футболу Севилья Алавес Ла Лига Доди Лукебакио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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