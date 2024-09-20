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Чемпионат Испании
Алавес
20.09.2024 22:00 - : -
Севилья
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Испания
20 сентября 2024, 00:52 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:59
37
0

Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву

20 сентября 2024, 00:52 | Обновлено 20 сентября 2024, 00:59
37
0
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября на «Мендисоросса» пройдет матч 6-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Алавес

Команда периодически способна выстрелить. Особняком тут стоит финал Кубка УЕФА-2001 и невероятные 4:5 с Ливерпулем. Нынешние уничтожители бобов вроде бы и далеки от такого, но нужно признать, что их возвращение в Ла Лигу получилось очень уверенным. Вернувшийся с четвертого места в Сегунде, после крайне непростого плей-офф, клуб в итоге забрался на десятое место в более высоком дивизионе. И это, конечно, заслуга наставника, Луиса Гарсии Пласы, что возглавил коллектив из Витории в межсезонье-2022. Он и сейчас на посту, а обновленные за лето бело-синие снова могут записывать старт себе в актив. Начав с выездного поражения Сельте (хотя и там вели к исходу часа игрового времени, а уступили 1:2 из-за гола на 84-й минуте), потом они свели к ничьей 0:0 прием Бетиса и обыграли Реал Сосьедад и Лас-Пальмас. Осень начиналась на поле Эспаньола, и там, забив дважды, все-таки проиграли 2:3.

Севилья

Клуб уже в позапрошлом сезоне шокировал болельщиков. Но тогда провал в Примере смогли обернуть в красивую обертку новой победы в фирменном турнире, Лиги Европы. Ну, а темпорада 2023/2024 была плоха во всем, от последнего места в своей группе Лиги чемпионов и до 14-го места в Примере. И разве что болельщики хотели верить, что Кике Санчес Флорес, третий наставник за тот сезон, в итоге стабилизировал игру. Но, похоже, проблемы Белой Андалусии никуда не делись, а ставка на Гарсию Пимьенту, что так неплохо рулил Лас-Пальмасом, не срабатывает. Он даже победить никак не мог с нервьоненсе! Со своими бывшими подопечными и Мальоркой были ничьи на выезде, дома проиграли Вильярреалу и Жироне. И только с Хетафе наконец-то вымучили победу 1:0.

Статистика личных встреч

У Белой Андалусии была десятиматчевая беспроигрышная серия в очных матчах. Но в прошлом сезоне она дважды уступила уничтожителям бобов.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Они смотрятся увереннее и стабильнее - рискнем предположить, что у них получится выиграть (коэффициент - 2,06).

Прогноз Sport.ua
Алавес
20 сентября 2024 -
22:00
Севилья
Победа Алавеса 2.06 Сделать ставку
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Алавес Севилья Алавес - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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