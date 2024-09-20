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20 сентября 2024, 19:33 |
776
1

Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков

Или больше матчей и больше денег, или снижение количества игр, но и уменьшение зарплат…

20 сентября 2024, 19:33 |
776
1
Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Звездный экс-футболист «Барселоны», «Реал» и сборной Португалии Луиш Фигу, ныне имеющий в футболе должность советника президента УЕФА, рассказал, почему с его точки зрения невозможна забастовка из-за большого числа матчей, о которой в последнее время все отчетливее и отчетливее говорят нынешние футболисты – например, хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет наилучшим. Но это факт, что матчей становится все больше и больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если матчей будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены», – заявил Фигу.

Ранее Родри заявлял, что сейчас топовым футболистам приходится проводить по 70-80 матчей в сезоне, из-за чего падает уровень игры, и игроки могут задуматься о забастовке.

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Луиш Фигу деньги Родри УЕФА зарплаты
Алексей Сливченко Источник: Daily Mail
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Serhii P.
Клуби можуть спокійно послати УЄФА куди подалі.ю та організувати Суперлігу, ідеї якої ще будуть реалізовані в майбутньому.
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