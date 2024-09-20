Забастовки не будет. Фигу объяснил, почему она не в интересах топ-игроков

Звездный экс-футболист «Барселоны», «Реал» и сборной Португалии Луиш Фигу, ныне имеющий в футболе должность советника президента УЕФА, рассказал, почему с его точки зрения невозможна забастовка из-за большого числа матчей, о которой в последнее время все отчетливее и отчетливее говорят нынешние футболисты – например, хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет наилучшим. Но это факт, что матчей становится все больше и больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если матчей будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены», – заявил Фигу.

Ранее Родри заявлял, что сейчас топовым футболистам приходится проводить по 70-80 матчей в сезоне, из-за чего падает уровень игры, и игроки могут задуматься о забастовке.