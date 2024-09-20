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  4. Билли Джин Кинг предложила три идеи, который могут изменить теннис
WTA
20 сентября 2024, 14:52 |
425
7

Билли Джин Кинг предложила три идеи, который могут изменить теннис

Легендарная спортсменка хочет, чтобы стало легче привлекать в теннис новых болельщиков

20 сентября 2024, 14:52 |
425
7
Билли Джин Кинг предложила три идеи, который могут изменить теннис
Getty Images/Global Images Ukraine

Победительница 12 турниров Grand Slam в одиночном разряде Билли Джин Кинг предложила изменить некоторые правила тенниса.

«Меня постоянно спрашивают о будущем нашей любимой игры и о том, что бы я в ней изменила, если бы могла. Вот мои мысли. Некоторые из них могут вас удивить.

Во-первых, мне не нравится система подсчета очков, потому что из-за нее сложнее привлечь в теннис новых людей, особенно молодежь. Я считаю, что нужно убрать 15, 30, 40 и сделать 1, 2, 3, 4. Если нужно, чтобы выигрывали с преимуществом в два очка, пусть так будет при счете 3:3, но давайте уберем 15, 30, 40.

Во-вторых, на футболке каждого игрока должно быть имя и номер. Почему? Потому что мы должны продвигать наших игроков, как это делают все остальные виды спорта. Посмотрите на баскетбол, на футбол, на бейсбол – там у игроков есть имя и номер.

В-третьих, я хочу, чтобы [на турнирах Grand Slam] все играли в трехсетовом формате. Или мужчины и женщины должны играть одинаковое количество сетов. Потому что доход идет от медиаконтента, и из-за этого женщин всегда мало показывают», – сказала Билли Джин Кинг.

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Билли Джин Кинг теннис
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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potemkin78
15, 30, 40 сделано для того чтобы зрители не путались когда судья обьявляет счёт, ну типа это счёт в гейме он сейчас сказал или в сете. по поводу чтоб было одинаковое количество сетов, 3 сета у мужчин ни о чём в зрительском интересе, а чтоб для женщин сделать 5 сетов сражу скажу - бред, который уже проверяли в девяностых и Навратилова тогда послала идейщиков очень далеко, да же для неё это оказалось сложно. а по поводу номеров - а как их присваивать и когда?
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+1
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Southeast*-*
Теннисисты должны играть в теннисках, а не в футболках.
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0
Андрій Заліщук
я теж не розумію чому саме 15, 30 і 40, а не 1 2 3, наприклад, це ж просто, а все інше повна маячня
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-2
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