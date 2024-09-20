20.09.2024 15:00 – 45’+ 1 : 1
Украина. Вторая лига20 сентября 2024, 15:00 |
184
0
Металлист 1925-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 сентября в 15:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
20 сентября 2024, 15:00 |
184
0
20 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 7-й тур, 20 сентября
- 15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев
Турнирная таблица
15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Белицкий (Металлист 1925-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Захидный (Локомотив Киев).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2024, 18:50 21
Дубль оформил Цуканов, победный гол забил Трифаненко на 90-й минуте
Футбол | 19 сентября 2024, 17:40 0
Защитник «Динамо» подколол вратаря команды
Футбол | 20.09.2024, 07:43
Футбол | 20.09.2024, 14:42
Олимпийские игры | 20.09.2024, 12:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.09.2024, 06:23 11
18.09.2024, 18:31 16
18.09.2024, 20:39 4
18.09.2024, 10:11 39
18.09.2024, 21:49 313
18.09.2024, 21:40 24
19.09.2024, 02:47 3
18.09.2024, 23:23 3