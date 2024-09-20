Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Металлист 1925-2
20.09.2024 15:00 – 45+ 1 : 1
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
20 сентября 2024, 15:00 |
184
0

Металлист 1925-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 сентября в 15:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

20 сентября 2024, 15:00 |
184
0
Металлист 1925-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 7-й тур, 20 сентября

  • 15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев

Турнирная таблица

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Белицкий (Металлист 1925-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Захидный (Локомотив Киев).
По теме:
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диназ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины Локомотив Киев Металлист 1925-2 Харьков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Футбол | 19 сентября 2024, 18:50 21
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей

Дубль оформил Цуканов, победный гол забил Трифаненко на 90-й минуте

КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Футбол | 19 сентября 2024, 17:40 0
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»

Защитник «Динамо» подколол вратаря команды

Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Футбол | 20.09.2024, 07:43
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Футбол | 20.09.2024, 14:42
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Олимпийские игры | 20.09.2024, 12:18
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 11
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
18.09.2024, 20:39 4
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 39
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 313
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 3
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем