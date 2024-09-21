20.09.2024 15:00 – FT 2 : 3
Украина. Вторая лига21 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:04
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ВИДЕО. Матч с пятью голами. Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925
20 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины
21 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:04
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20 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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В матче с пятью голами Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925 (3:2)
Вторая лига. 7-й тур, 20 сентября
15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев – 2:3
Голы: Белицкий, 11, Титаренко, 53 (автогол) – Захидный, 7, Кобак, 38, Богдан, 61
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Турнирная таблица
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
53’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тимур Титаренко (Локомотив Киев).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Локомотив Киев).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Белицкий (Металлист 1925-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Захидный (Локомотив Киев).
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