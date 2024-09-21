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  4. ВИДЕО. Матч с пятью голами. Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925
Вторая лига
Металлист 1925-2
20.09.2024 15:00 – FT 2 : 3
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:04
19
0

ВИДЕО. Матч с пятью голами. Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925

20 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины

21 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 03:04
19
0
ВИДЕО. Матч с пятью голами. Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925
ФК Локомотив Киев

20 сентября прошел поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче с пятью голами Локомотив переиграл дублеров Металлиста 1925 (3:2)

Вторая лига. 7-й тур, 20 сентября

15:00. Металлист 1925-2 Харьков – Локомотив Киев – 2:3

Голы: Белицкий, 11, Титаренко, 53 (автогол) – Захидный, 7, Кобак, 38, Богдан, 61

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Турнирная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
53’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тимур Титаренко (Локомотив Киев).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Локомотив Киев).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Белицкий (Металлист 1925-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Захидный (Локомотив Киев).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Металлист 1925-2 Харьков видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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