Украина. Первая лига20 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:10
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Диназ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 сентября в 14:00 видеотрансляцию матча 8-го тура Первой лиги
20 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:10
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20 сентября проходит поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 8-й тур, 20 сентября
- 14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг
Турнирная таблица
14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
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