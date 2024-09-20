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Первая лига
Диназ
20.09.2024 14:00 – 85 0 : 1
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:10
219
0

Диназ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 сентября в 14:00 видеотрансляцию матча 8-го тура Первой лиги

20 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:10
219
0
Диназ – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября проходит поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 8-й тур, 20 сентября

  • 14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица

14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Диназ Вышгород Кремень Кременчуг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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