ВИДЕО, Кремень переиграл Диназ и ушел с последней позиции в Первой лиге
Команда из Кременчуга одержала первую победу в сезоне
20 сентября прошел поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Кремень переиграл Диназ (1:0) и ушел с последней позиции в Первой лиге.
Единственный гол забил Мирослав Трофимюк на 7-й минуте.
Команда из Кременчуга одержала первую победу в сезоне, набрала 4 очка и занимает 8-ю позицию в группе.
Первая лига. 8-й тур, 20 сентября
14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг – 0:1
Гол: Мирослав Трофимюк, 7
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