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Первая лига
Диназ
20.09.2024 14:00 – FT 0 : 1
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 сентября 2024, 02:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 02:59
14
0

ВИДЕО, Кремень переиграл Диназ и ушел с последней позиции в Первой лиге

Команда из Кременчуга одержала первую победу в сезоне

21 сентября 2024, 02:21 | Обновлено 21 сентября 2024, 02:59
14
0
ВИДЕО, Кремень переиграл Диназ и ушел с последней позиции в Первой лиге
ФК Кремень

20 сентября прошел поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кремень переиграл Диназ (1:0) и ушел с последней позиции в Первой лиге.

Единственный гол забил Мирослав Трофимюк на 7-й минуте.

Команда из Кременчуга одержала первую победу в сезоне, набрала 4 очка и занимает 8-ю позицию в группе.

Первая лига. 8-й тур, 20 сентября

14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг – 0:1

Гол: Мирослав Трофимюк, 7

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

Турнирная таблица

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Диназ Вышгород видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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