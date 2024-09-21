ВИДЕО, Кремень переиграл Диназ и ушел с последней позиции в Первой лиге

20 сентября прошел поединок 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Кремень переиграл Диназ (1:0) и ушел с последней позиции в Первой лиге.

Единственный гол забил Мирослав Трофимюк на 7-й минуте.

Команда из Кременчуга одержала первую победу в сезоне, набрала 4 очка и занимает 8-ю позицию в группе.

Первая лига. 8-й тур, 20 сентября

14:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг – 0:1

Гол: Мирослав Трофимюк, 7

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