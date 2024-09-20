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Испания
20 сентября 2024, 10:08 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:11
370
0

Роналду оценил потенциальные возможности звездного одноклубника Лунина

Португалец – о перспективах Беллингема

20 сентября 2024, 10:08 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:11
370
0
Роналду оценил потенциальные возможности звездного одноклубника Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который ранее среди прочего защищал цвета мадридского «Реала», высказался о полузащитнике «галактикос» Джуде Беллингеме.

«Огромный потенциал, большой талант. Он перешел в клуб, в котором чистая среда. Он растет, как и другие — Камавинга, Родриго, Винисиус. Думаю, он в команде, которая поможет ему стать топ-игроком. Я верю, что он будет одним из лучших футболистов нового поколения», – заявил Роналду в эфире своего YouTube-канала.

Как известно, 21-летний англичанин Джуд Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года.

Ранее, напомним, Криштиану Роналду и Рио Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча.

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Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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