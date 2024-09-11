Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча
Легенды «МЮ» отметили Мбаппе, Холанда, Беллингема, Винисиуса и Ямала
Легендарные экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Рио Фердинанд назвали будущих обладателей «Золотого мяча».
Криштиану Роналду: «Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем».
Рио Фердинанд: «Винисиус Жуниор».
Криштиану Роналду: «Также Ламин Ямал».
Интересно, что все 5 названных футболистов попали в список 30 номинантов на «Золотой мяч 2024».
Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная математически уже гарантировала себе финальный раунд
Украинца в 2025 году хочет подписать «Атлетико»