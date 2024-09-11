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Саудовская Аравия
11 сентября 2024, 07:47 |
624
0

Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча

Легенды «МЮ» отметили Мбаппе, Холанда, Беллингема, Винисиуса и Ямала

11 сентября 2024, 07:47 |
624
0
Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легендарные экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Рио Фердинанд назвали будущих обладателей «Золотого мяча».

Криштиану Роналду: «Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем».

Рио Фердинанд: «Винисиус Жуниор».

Криштиану Роналду: «Также Ламин Ямал».

Интересно, что все 5 названных футболистов попали в список 30 номинантов на «Золотой мяч 2024».

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола.

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Криштиану Роналду Рио Фердинанд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Ламин Ямал Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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