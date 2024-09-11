Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча

Легендарные экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Рио Фердинанд назвали будущих обладателей «Золотого мяча».

Криштиану Роналду: «Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в течение следующих нескольких лет. Также это может сделать Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем».

Рио Фердинанд: «Винисиус Жуниор».

Криштиану Роналду: «Также Ламин Ямал».

Интересно, что все 5 названных футболистов попали в список 30 номинантов на «Золотой мяч 2024».

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола.