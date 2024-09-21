Женская Лига чемпионов. Состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации

В мид-уик состоялись первые матчи 2-й раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Победы одержали Рома, Твенте, Манчестер Сити, Ювентус, Бенфика, Хеккен, Волеренга, Вольфсбург, Санкт-Пельтен, Реал.

Полтавская Ворскла во втором раунде сыграет с шотландском Селтиком. Поединки запланированы на 22 и 26 сентября в Глазго.

У полтавской команды возникли проблемы с британскими визами, но они были успешно решены.

Ниже приведены результаты матчей 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Лига чемпионов среди женщин 2024/25

2-й раунд квалификации. Первые матчи, 18–22 сентября

18.09. 15:30. Рома (Италия) – Серветт (Швейцария) – 3:1

18.09. 15:30. Осиек (Хорватия) – Твенте (Нидерланды) – 1:4

18.09. 19:45. Париж (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5

18.09. 20:00. Ювентус (Италия) – ПСЖ (Франция) – 3:1

18.09. 20:00. Хаммарбю (Швеция) – Бенфика (Португалия) – 1:2

18.09. 20:00. Хеккен (Швеция) – Арсенал (Англия) – 1:0

18.09. 20:30. Андерлехт (Бельгия) – Волеренга (Норвегия) – 1:2

18.09. 21:00. Фиорентина (Италия) – Вольфсбург (Германия) – 0:7

19.09. 18:00. Спортинг (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:2

19.09. 20:00. Санкт-Пельтен (Австрия) – Мура (Словения) – 3:0

19.09. 20:00. Галатасарай (Турция) – Славия Прага (Чехия) – 2:2

22.09. 14:00. Ворскла Полтава (Украина) – Селтик (Шотландия)

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