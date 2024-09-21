Проблемы с визами решены. Ворскла отправилась на матч ЛЧ против Селтика

Женская команда Ворскла отправилась на матч Лиги чемпионов среди женщин против шотландского Селтика.

Недавно появилась информация о визовых проблемах перед полетом в Шотландию на матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ с Селтиком.

Благодаря содействию в решении вопроса Первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко – все футболистки получили британские визы.

Полтавская команда отправилась в Глазго частным самолетом почетного президента клуба Константина Жеваго.

Оба матча между Селтиком и Ворсклой пройдут в Глазго – 22 и 26 сентября.