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Лига чемпионов
21 сентября 2024, 05:15 | Обновлено 21 сентября 2024, 05:47
167
0

Проблемы с визами решены. Ворскла отправилась на матч ЛЧ против Селтика

Оба матча пройдут в шотландском Глазго – 22 и 26 сентября

21 сентября 2024, 05:15 | Обновлено 21 сентября 2024, 05:47
167
0
Проблемы с визами решены. Ворскла отправилась на матч ЛЧ против Селтика
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла отправилась на матч Лиги чемпионов среди женщин против шотландского Селтика.

Недавно появилась информация о визовых проблемах перед полетом в Шотландию на матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ с Селтиком.

Благодаря содействию в решении вопроса Первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко – все футболистки получили британские визы.

Полтавская команда отправилась в Глазго частным самолетом почетного президента клуба Константина Жеваго.

Оба матча между Селтиком и Ворсклой пройдут в Глазго – 22 и 26 сентября.

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Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
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