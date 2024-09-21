Проблемы с визами решены. Ворскла отправилась на матч ЛЧ против Селтика
Оба матча пройдут в шотландском Глазго – 22 и 26 сентября
Женская команда Ворскла отправилась на матч Лиги чемпионов среди женщин против шотландского Селтика.
Недавно появилась информация о визовых проблемах перед полетом в Шотландию на матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ с Селтиком.
Благодаря содействию в решении вопроса Первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко – все футболистки получили британские визы.
Полтавская команда отправилась в Глазго частным самолетом почетного президента клуба Константина Жеваго.
Оба матча между Селтиком и Ворсклой пройдут в Глазго – 22 и 26 сентября.
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