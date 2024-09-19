Ворскла может не выйти на матч женской Лиги чемпионов. Что случилось?

У женской команды «Ворскла» возникли проблемы перед матчем 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Полтавская команда может не успеть вовремя добраться до Глазго на матчи с шотландским «Селтиком», запланированные на 22 и 26 сентября.

Причиной является отсутствие британских виз, которых полтавская команда ожидает еще с минувшей пятницы.

Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ожидает визовую информацию и возможность заранее запланированного вылета.

В клубе продолжают следить за ситуацией и ходом событий вокруг женской команды «Ворсклы», чемпионок Украины.