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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:26
1056
0

Ворскла может не выйти на матч женской Лиги чемпионов. Что случилось?

Команда находится в ожидании британских виз

19 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:26
1056
0
Ворскла может не выйти на матч женской Лиги чемпионов. Что случилось?
ФК Ворскла

У женской команды «Ворскла» возникли проблемы перед матчем 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Полтавская команда может не успеть вовремя добраться до Глазго на матчи с шотландским «Селтиком», запланированные на 22 и 26 сентября.

Причиной является отсутствие британских виз, которых полтавская команда ожидает еще с минувшей пятницы.

Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ожидает визовую информацию и возможность заранее запланированного вылета.

В клубе продолжают следить за ситуацией и ходом событий вокруг женской команды «Ворсклы», чемпионок Украины.

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Ворскла Полтава Селтик Лига чемпионов по футболу среди женщин виза
Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
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