Ворскла может не выйти на матч женской Лиги чемпионов. Что случилось?
Команда находится в ожидании британских виз
У женской команды «Ворскла» возникли проблемы перед матчем 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.
Полтавская команда может не успеть вовремя добраться до Глазго на матчи с шотландским «Селтиком», запланированные на 22 и 26 сентября.
Причиной является отсутствие британских виз, которых полтавская команда ожидает еще с минувшей пятницы.
Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ожидает визовую информацию и возможность заранее запланированного вылета.
В клубе продолжают следить за ситуацией и ходом событий вокруг женской команды «Ворсклы», чемпионок Украины.
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