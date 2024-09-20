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  4. Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол
Лига чемпионов
20 сентября 2024, 00:41 |
468
0

Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол

Орлы переиграли Црвену Звезду на выезде со счетом 2:1

20 сентября 2024, 00:41 |
468
0
Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол
Instagram. Анатолий Трубин

19 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Бенфика.

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Поединок прошел на стадионе Маракана в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив на 86-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. На счету Трубина 2 сейва.

Лучшим игроком матча был признан автор второго забитого мяча Бенфики Оркун Кекчю (7.6).

Оценки WhoScored за матч Црвена Звезда – Бенфика (1:2)

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Оркун Кёкчю Анатолий Трубин WhoScored Црвена Звезда Бенфика Лига чемпионов оценки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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