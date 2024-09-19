Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 17:40 |
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КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Защитник «Динамо» подколол вратаря команды
19 сентября 2024, 17:40 |
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Защитник «Динамо» Александр Караваев на представлении официального спонсора команды GG.Bet с юмором прокомментировал тот факт, что новым амбассадором клуба стал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.
«Сегодня после тренировки Жора Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер. Я ничего не хочу сказать, но у них почти одинаковая весовая категория (смеется)», – сказал футболист
Также Александр рассказал об удачном начале сезона.
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