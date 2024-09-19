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  4. КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 17:40 |
840
0

КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»

Защитник «Динамо» подколол вратаря команды

19 сентября 2024, 17:40 |
840
0
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев на представлении официального спонсора команды GG.Bet с юмором прокомментировал тот факт, что новым амбассадором клуба стал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

«Сегодня после тренировки Жора Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер. Я ничего не хочу сказать, но у них почти одинаковая весовая категория (смеется)», – сказал футболист

Также Александр рассказал об удачном начале сезона.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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