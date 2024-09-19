Александр КАРАВАЕВ: «После завершения карьеры раскрою все секреты»

Защитник «Динамо» Александр Караваев на представлении официального спонсора команды GG.Bet ответил на вопросы журналистов.

О пути в Лиге чемпионов: «Сначала вспоминается давление, потому что ты понимаешь, что Лига чемпионов – самый престижный турнир и хочешь играть только там. Первый соперник (сербский «Партизан» – прим.) был принципиальным, там мы все показали. Хотели идти дальше и дальше, но на последнем сопернике мы остановились. Конечно, Лига Европы уступает Лиге чемпионов, но это тоже хороший турнир.

О количестве матчей в сезоне: «Тут можно посмотреть статистику. Сколько играем мы и столько футболисты топ-лиг. У них 60 матчей за сезон, у нас – 40. Мы хотим играть и использовать свои шансы».

О голе «Ворскле»: «Как забиваю в острые углы? Это чуйка. После завершения карьеры расскажу более подробно и раскрою все секреты».

Формат Лиги Европы: «Мы понимали, сколько очков мы должны были набрать в прошлом формате. Сейчас все по-новому. Любая команда может себя проявить. Думаю, будет интересно точно. Посмотрим, какие преимущества нового формата по завершении сезона».

О родителях в Херсоне: «Они были в оккупации все время в Херсоне. После деоккупации также остались в родном городе, только за неделю до подрыва Каховской ГЭС выехали к брату в Польшу. Но через неделю отец вернулся и помогал всем, кому нужна была помощь, потому что больше всего затопило именно мой район, где я вырос. Сейчас родители вернулись и живут в Херсоне. Я им раз 100 говорил: Давайте, будете жить в любом другом городе. Но они хотят жить дома».

О «Галатасарае»: «Я общался с друзьями, которые живут в Стамбуле. Они довольны, что приедет «Динамо» и обещают поддержку. С игроками «Фенербахче», где я играл, не общался, потому что много времени уже прошло. Относительно «Галатасарая», то это сильная команда, у них хороший стадион и поддержка болельщиков».

Сергей ЦЫБА, Sport.ua