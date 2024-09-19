Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что новым амбассадором клуба стал легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко:

«Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках».

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» будет проводить свои домашние матчи в Лиге Европы в Гамбурге. Первый из них – 25 сентября против «Лацио».