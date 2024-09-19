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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 14:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:28
578
2

Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев

Легендарный боксер будет сотрудничать со столичным клубом

19 сентября 2024, 14:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:28
578
2
Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Владимир Кличко

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что новым амбассадором клуба стал легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко:

«Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках».

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» будет проводить свои домашние матчи в Лиге Европы в Гамбурге. Первый из них – 25 сентября против «Лацио».

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Динамо Киев Владимир Кличко
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
хорошее сотрудничество 
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Ivan Dimov
Легіонер з Німеччини 👍
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-4
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