Владимир Кличко стал амбассадором Динамо Киев
Легендарный боксер будет сотрудничать со столичным клубом
Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что новым амбассадором клуба стал легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко:
«Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках».
Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» будет проводить свои домашние матчи в Лиге Европы в Гамбурге. Первый из них – 25 сентября против «Лацио».
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