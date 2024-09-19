ИГНАТОВИЧ: «В спаррингах сборная наигрывала тактическую схему»
Женская сборная Украины WU-19 провела сбор, готовясь к отбору Евро-2025
Молодежная женская сборная Украины WU-19 провела в Тернополе недельный учебно-тренировочный сбор, в программе которого было два спарринга с девичьей сборной Украины WU-17.
Главный тренер сборной WU-19 Наталья Игнатович рассказала, удалось ли все выполнить на сентябрьском этапе подготовки.
– Этим сбором молодежка начала подготовку к отбору Евро-2025. В Тернополе нам были созданы надлежащие условия, особенно девушки остались довольны состоянием газона на стадионе имени Романа Шухевича. Тренироваться и играть там было одно наслаждение.
– Были ли все сильнейшие игроки этого возраста в вашем распоряжении?
– Из тех, кто защищает цвета украинских клубов, – да. Решили не вызвать Анастасию Мигаль и Евгению Белову, выступающих соответственно в Венгрии и Швейцарии, возможности которых хорошо известны. Пригласили на просмотр еще двух легионерок – Анну Климову и Ангелину-Марию Шаламай, которые играют в Польше. Теперь владею исчерпывающей информацией, кто чего стоит.
– В Тернополе было сыграно два контрольных матча с девичьей сборной Украины, в которых были одержаны победы с минимальным счетом – 2:1 и 3:2.
– Для меня результаты не были на первом месте. Мы сосредоточились на наигрывании новой тактической схемы с двумя опорными полузащитниками и многочисленной группой атаки, где у нас есть быстрые фланговые игроки. Еще не все получалось так, как хотелось бы, но постепенно девушки находили общий язык.
– С капитаном уже определились?
– Да, это Лидия Заборовец из «Шахтера». Она – лидер.
– Кто вам помогал на тернопольском этапе подготовки?
– Александр Дудник, Владимир Левчук и Дмитрий Шутков, отвечавший за подготовку вратарей.
– Когда планируете собраться снова?
– Поединки в нашей отборочной группе пройдут в конце ноября в Армении. Очень надеюсь, что до этого проведем еще один сбор и сыграем контрольный матч. Игровая практика нам очень нужна.
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