ИГНАТОВИЧ: «В спаррингах сборная наигрывала тактическую схему»

Молодежная женская сборная Украины WU-19 провела в Тернополе недельный учебно-тренировочный сбор, в программе которого было два спарринга с девичьей сборной Украины WU-17.

Главный тренер сборной WU-19 Наталья Игнатович рассказала, удалось ли все выполнить на сентябрьском этапе подготовки.

– Этим сбором молодежка начала подготовку к отбору Евро-2025. В Тернополе нам были созданы надлежащие условия, особенно девушки остались довольны состоянием газона на стадионе имени Романа Шухевича. Тренироваться и играть там было одно наслаждение.

– Были ли все сильнейшие игроки этого возраста в вашем распоряжении?

– Из тех, кто защищает цвета украинских клубов, – да. Решили не вызвать Анастасию Мигаль и Евгению Белову, выступающих соответственно в Венгрии и Швейцарии, возможности которых хорошо известны. Пригласили на просмотр еще двух легионерок – Анну Климову и Ангелину-Марию Шаламай, которые играют в Польше. Теперь владею исчерпывающей информацией, кто чего стоит.

– В Тернополе было сыграно два контрольных матча с девичьей сборной Украины, в которых были одержаны победы с минимальным счетом – 2:1 и 3:2.

– Для меня результаты не были на первом месте. Мы сосредоточились на наигрывании новой тактической схемы с двумя опорными полузащитниками и многочисленной группой атаки, где у нас есть быстрые фланговые игроки. Еще не все получалось так, как хотелось бы, но постепенно девушки находили общий язык.

– С капитаном уже определились?

– Да, это Лидия Заборовец из «Шахтера». Она – лидер.

– Кто вам помогал на тернопольском этапе подготовки?

– Александр Дудник, Владимир Левчук и Дмитрий Шутков, отвечавший за подготовку вратарей.

– Когда планируете собраться снова?

– Поединки в нашей отборочной группе пройдут в конце ноября в Армении. Очень надеюсь, что до этого проведем еще один сбор и сыграем контрольный матч. Игровая практика нам очень нужна.