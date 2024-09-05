Молодежная и юношеская сборные Украины провели спарринг. Победили старшие
Женская сборная Украины U-19 победила команду U-17
Сегодня, 5 сентября, состоялся товарищеский спарринг между женскими сборными Украины U-19 и U-17.
Старшие девушки одолели своих младших соотечественниц со счетом 2:1. Обе команды готовятся к отборочным матчам на Евро-2025.
Молодежка WU-19 в ближайшее время начнет выступления в первом раунде отбора, где в группе В6 сыграет с командами Израиля и Армении.
Юношеская сборная WU-17 в группе В2 сыграет с Румынией, Мальтой и Молдовой.
Ранее были названы даты и место проведения матчей первого раунда Евро-2025 WU-19.
5 сентября. Товарищеский матч.
Сборная Украины WU-19 – Сборная Украины WU-17 – 2:1
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