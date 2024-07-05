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Молодежные турниры
05 июля 2024, 00:59 | Обновлено 05 июля 2024, 01:54
55
0

Названы даты и место проведения матчей первого раунда Евро-2025 WU-19

Мини-турнир трех команд будет принимать Армения в конце ноября 2024 года

05 июля 2024, 00:59 | Обновлено 05 июля 2024, 01:54
55
0
Названы даты и место проведения матчей первого раунда Евро-2025 WU-19
УАФ

Молодежная женская сборная Украины WU-19 в европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда отбора Евро-2025 подопечные Натальи Игнатович попали в группу В6, где сыграют с командами Израиля и В.

Теперь уже известно, что матчи группы будет принимать Армения в конце ноября. Следовательно, 26 ноября сине-желтые сыграют с хозяйками, 29 ноября – с израильтянками. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда сезона 2023/24, завершившегося этой весной. Команды были разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут играть на одной арене в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Польша также примет участие в мини-турнире, хотя место в финальной стадии ей гарантировано как стране-хозяину.

В Лиге B сыграют 23 команды, в том числе вылетевшие из Лиги А во втором раунде сезона 2023/24, а также сборная Мальты, вернувшаяся в турнир после однолетнего отсутствия. Участники будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель лучшего второго места по итогам матчей первой и третьей команд своей группы перейдут в высший дивизион.

По итогам второго раунда Лиги А определится 7 команд, которые присоединятся к Польше в финальной стадии Евро-2025.

Евро-2025 WU-19. Первый раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Германия, Дания, Греция, Косово
  • Группа А2: Франция, Португалия, Словакия, Северная Македония
  • Группа А3: Ирландия, Норвегия, Финляндия, Болгария
  • Группа А4: Англия, Польша, Италия, Турция
  • Группа А5: Сербия, Австрия, Чехия, Фарерские острова
  • Группа А6: Испания, Бельгия, Исландия, Северная Ирландия
  • Группа А7: Нидерланды, Швеция, Венгрия, Шотландия

Лига В

  • Группа В1: Беларусь, Албания, Черногория, Молдова
  • Группа В2: Румыния, Латвия, Казахстан, Лихтенштейн
  • Группа В3: Босния и Герцеговина, Уэльс, Литва, Грузия
  • Группа В4: Словения, Хорватия, Люксембург, Мальта
  • Группа В5: Швейцария, Эстония, Кипр, Азербайджан
  • Группа В6: Украина, Израиль, Армения
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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