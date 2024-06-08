Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены соперники сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2025
Молодежные турниры
08 июня 2024, 15:40 | Обновлено 08 июня 2024, 16:18
173
0

Определены соперники сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2025

Сине-желтые сыграют в мини-турнире с Израилем и Арменией

08 июня 2024, 15:40 | Обновлено 08 июня 2024, 16:18
173
0
Определены соперники сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2025
УЕФА

7 июня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди молодежных женских сборных WU-19. Определился состав групп обеих лиг. Матчи состоятся в периоды с 8 по 16 июля, с 21 по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

Напомним, что молодежная женская сборная Украины WU-19 в европейском первенстве этого года в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Наталии Игнатович попали в группу В6, где сыграют с командами Израиля и Армении.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда сезона 2023/24, завершившегося этой весной. Команды были разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут играть на одной арене в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Польша также примет участие в мини-турнире, хотя место в финальной стадии ей гарантировано как стране-хозяину.

В Лиге B сыграют 23 команды, в том числе вылетевшие из Лиги А во втором раунде сезона 2023/24, а также сборная Мальты, вернувшаяся в турнир после однолетнего отсутствия. Участники будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель лучшего второго места (по итогам матчей с первой и третьей команд своей группы) перейдут в высший дивизион.

По итогам второго раунда Лиги А определятся 7 команд, которые присоединятся к Польше в финальной стадии Евро-2025.

Евро-2025 WU-19. Первый раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Германия, Дания, Греция, Косово.
  • Группа А2: Франция, Португалия, Словакия, Северная Македония.
  • Группа А3: Ирландия, Норвегия, Финляндия, Болгария
  • Группа А4: Англия, Польша, Италия, Турция
  • Группа А5: Сербия, Австрия, Чехия, Фарерские острова.
  • Группа А6: Испания, Бельгия, Исландия, Северная Ирландия
  • Группа А7: Нидерланды, Швеция, Венгрия, Шотландия.

Лига В

  • Группа В1: беларусь, Албания, Черногория, Молдова
  • Группа В2: Румыния, Латвия, Казахстан, Лихтенштейн.
  • Группа В3: Босния и Герцеговина, Уэльс, Литва, Грузия
  • Группа В4: Словения, Хорватия, Люксембург, Мальта.
  • Группа В5: Швейцария, Эстония, Кипр, Азербайджан.
  • Группа В6: Украина, Израиль, Армения

По теме:
Женская сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2025
Сборная Украины WU-17 получит соперников в первом раунде Евро-2025
Сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку первого раунда отбора к Евро-2025
жеребьевка женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Наталья Игнатович
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 08 июня 2024, 00:05 55
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме»
Футбол | 08 июня 2024, 10:30 6
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Польши

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07.06.2024, 22:29
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Футбол | 08.06.2024, 16:49
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08.06.2024, 08:33
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
07.06.2024, 21:50 2
Футбол
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
06.06.2024, 19:25 12
Теннис
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
07.06.2024, 07:15 7
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем