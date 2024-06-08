Определены соперники сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2025
Сине-желтые сыграют в мини-турнире с Израилем и Арменией
7 июня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди молодежных женских сборных WU-19. Определился состав групп обеих лиг. Матчи состоятся в периоды с 8 по 16 июля, с 21 по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.
Напомним, что молодежная женская сборная Украины WU-19 в европейском первенстве этого года в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Наталии Игнатович попали в группу В6, где сыграют с командами Израиля и Армении.
В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда сезона 2023/24, завершившегося этой весной. Команды были разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут играть на одной арене в формате мини-турниров.
Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Польша также примет участие в мини-турнире, хотя место в финальной стадии ей гарантировано как стране-хозяину.
В Лиге B сыграют 23 команды, в том числе вылетевшие из Лиги А во втором раунде сезона 2023/24, а также сборная Мальты, вернувшаяся в турнир после однолетнего отсутствия. Участники будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель лучшего второго места (по итогам матчей с первой и третьей команд своей группы) перейдут в высший дивизион.
По итогам второго раунда Лиги А определятся 7 команд, которые присоединятся к Польше в финальной стадии Евро-2025.
Евро-2025 WU-19. Первый раунд отбора
Лига А
- Группа А1: Германия, Дания, Греция, Косово.
- Группа А2: Франция, Португалия, Словакия, Северная Македония.
- Группа А3: Ирландия, Норвегия, Финляндия, Болгария
- Группа А4: Англия, Польша, Италия, Турция
- Группа А5: Сербия, Австрия, Чехия, Фарерские острова.
- Группа А6: Испания, Бельгия, Исландия, Северная Ирландия
- Группа А7: Нидерланды, Швеция, Венгрия, Шотландия.
Лига В
- Группа В1: беларусь, Албания, Черногория, Молдова
- Группа В2: Румыния, Латвия, Казахстан, Лихтенштейн.
- Группа В3: Босния и Герцеговина, Уэльс, Литва, Грузия
- Группа В4: Словения, Хорватия, Люксембург, Мальта.
- Группа В5: Швейцария, Эстония, Кипр, Азербайджан.
- Группа В6: Украина, Израиль, Армения
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