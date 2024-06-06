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Молодежные турниры
06 июня 2024, 20:41 | Обновлено 06 июня 2024, 21:02
67
0

Сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку первого раунда отбора к Евро-2025

7 июня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка следующего цикла

06 июня 2024, 20:41 | Обновлено 06 июня 2024, 21:02
67
0
Сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку первого раунда отбора к Евро-2025
УЕФА

7 июня в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди молодежных женских сборных WU-19.

Процедура начнется в 12:00 по киевскому времени. Она определит состав групп обеих лиг, а также хозяев мини-турниров. Матчи состоятся в периоды с 8 по 16 июля, с 21 по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда сезона 2023/24, завершившегося этой весной. Команды будут разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут играть на одной арене в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Польша также примет участие в мини-турнире, хотя место в финальной стадии ей гарантировано как стране-хозяину.

В Лиге B сыграют 23 команды, включая Украину, в том числе вылетевшие из Лиги А во втором раунде сезона 2023/24, а также сборная Мальты, вернувшаяся в турнир после однолетнего отсутствия. Участники будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель лучшего второго места (по итогам матчей с первой и третьей командами своей группы) перейдут в высший дивизион.

По итогам второго раунда Лиги А определится 7 команд, которые присоединятся к Польше в финальной стадии Евро-2025 WU-19.

Жеребьевка первого раунда отбора к Евро-2025 WU-19

Лига A

  • Корзина 1: Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Ирландия, Англия, Сербия.
  • Корзина 2: Норвегия, Австрия, Польша (хозяин финальной стадии), Бельгия, Швеция, Португалия, Дания.
  • Корзина 3: Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Чехия, Италия, Финляндия.
  • Корзина 4: Косово, Шотландия, Болгария, Северная Македония, Турция, Северная Ирландия, Фарерские острова.

Лига B

  • Корзина 1: Швейцария, Румыния, Босния и Герцеговина, Украина, Словения, беларусь.
  • Корзина 2: Хорватия, Латвия, Уэльс, Албания, Израиль, Эстония.
  • Корзина 3: Казахстан, Литва, Черногория, Люксембург, Кипр, Армения.
  • Корзина 4: Молдова, Азербайджан, Грузия, Лихтенштейн, Мальта.
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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