Сборная Украины WU-19 ожидает жеребьевку первого раунда отбора к Евро-2025

7 июня в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда отбора чемпионата Европы 2025 среди молодежных женских сборных WU-19.

Процедура начнется в 12:00 по киевскому времени. Она определит состав групп обеих лиг, а также хозяев мини-турниров. Матчи состоятся в периоды с 8 по 16 июля, с 21 по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

В Лиге А сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, перешедших из Лиги B по итогам второго раунда сезона 2023/24, завершившегося этой весной. Команды будут разбиты на 7 групп. Команды одной группы будут играть на одной арене в формате мини-турниров.

Команды, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Польша также примет участие в мини-турнире, хотя место в финальной стадии ей гарантировано как стране-хозяину.

В Лиге B сыграют 23 команды, включая Украину, в том числе вылетевшие из Лиги А во втором раунде сезона 2023/24, а также сборная Мальты, вернувшаяся в турнир после однолетнего отсутствия. Участники будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель лучшего второго места (по итогам матчей с первой и третьей командами своей группы) перейдут в высший дивизион.

По итогам второго раунда Лиги А определится 7 команд, которые присоединятся к Польше в финальной стадии Евро-2025 WU-19.

Жеребьевка первого раунда отбора к Евро-2025 WU-19

Лига A

Корзина 1: Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Ирландия, Англия, Сербия.

Корзина 2: Норвегия, Австрия, Польша (хозяин финальной стадии), Бельгия, Швеция, Португалия, Дания.

Корзина 3: Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Чехия, Италия, Финляндия.

Корзина 4: Косово, Шотландия, Болгария, Северная Македония, Турция, Северная Ирландия, Фарерские острова.

Лига B