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Молодежные турниры
08 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:05
119
0

Сборная Украины WU-19 второй раз победила команду WU-17

Спарринг в Тернополе закончился со счетом 3:2 в пользу более старших

08 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:05
119
0
Сборная Украины WU-19 второй раз победила команду WU-17
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Тернополе прошел второй товарищеский поединок между женскими сборными командами Украины WU-19 и WU-17.

Ранее в первом матче старшие девушки победили (2:1). Сильнее они оказались и в этот раз, и снова преимущество было минимальным (3:2).

Молодежная женская сборная Украины WU-19 под руководством Натальи Игнатович готовится к первому раунду отбора Евро-2025 WU-19, где в группе В6 сыграет с командами Израиля и Армении.

Матчи группы будут принимать Армения в конце ноября. 26-го сине-желтые сыграют с хозяйками, 29-го – с израильтянками. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.

Украина WU-17 под руководством Юрия Сапронова готовится к первому раунду отбора Евро-2025 WU-17, где в группе В2 сыграет со сборными Румынии, Мальты и Молдовы.

Матчи группы будут принимать Мальта в ноябре. 13-го сине-желтые сыграют с молдованками, 16-го – с хозяйками и 19-го – с румынками. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.

Товарищеский матч. Тернополь, 7 сентября

Украина WU-19 – Украина WU-17 – 3:2

Голы: Заборовец (дубль), Марценюк – Иванченко, Авраменко.

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товарищеские матчи женская сборная Украины по футболу U-17 женская сборная Украины по футболу U-19 Наталья Игнатович Юрий Сапронов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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