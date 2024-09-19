Манчестер Сити в Лиге чемпионов при Гвардиоле во второй раз дома оплошал

Английский «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью 0:0 с миланским «Интером».

«Горожане» второй раз за 42 домашних матча евротурнира под руководством Жузепа Гвардиолы не смогли поразить ворота соперника.

Впервые подобное случилось в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:0) в марте 2022 года после победы «Манчестер Сити» на выезде со счетом 5:0 в первом поединке.

Ранее в «Интере» дали оценку ничьей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.