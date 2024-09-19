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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 12:54 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:56
335
0

Манчестер Сити в Лиге чемпионов при Гвардиоле во второй раз дома оплошал

«Горожане» сыграли на «Этихаде» вничью с «Интером»

19 сентября 2024, 12:54 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:56
335
0
Манчестер Сити в Лиге чемпионов при Гвардиоле во второй раз дома оплошал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Английский «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью 0:0 с миланским «Интером».

«Горожане» второй раз за 42 домашних матча евротурнира под руководством Жузепа Гвардиолы не смогли поразить ворота соперника.

Впервые подобное случилось в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:0) в марте 2022 года после победы «Манчестер Сити» на выезде со счетом 5:0 в первом поединке.

Ранее в «Интере» дали оценку ничьей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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В Интере дали оценку ничьей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Манчестер Сити Манчестер Сити - Интер Жузеп Гвардиола Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Opta
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