Манчестер Сити в Лиге чемпионов при Гвардиоле во второй раз дома оплошал
«Горожане» сыграли на «Этихаде» вничью с «Интером»
Английский «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов на своем поле сыграл вничью 0:0 с миланским «Интером».
«Горожане» второй раз за 42 домашних матча евротурнира под руководством Жузепа Гвардиолы не смогли поразить ворота соперника.
Впервые подобное случилось в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:0) в марте 2022 года после победы «Манчестер Сити» на выезде со счетом 5:0 в первом поединке.
Ранее в «Интере» дали оценку ничьей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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