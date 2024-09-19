Другие новости19 сентября 2024, 12:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:26
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В Интере дали оценку ничьей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Хакан Чалханоглу – о поединке 1-го тура чемпионского евротурнира
19 сентября 2024, 12:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:26
407
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Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу оценил ничью 0:0 с «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов.
«Мы провели хороший матч против сильной команды. Старались как могли, и у нас были моменты, чтобы забить.
Считаю, обе команды показали хороший футбол, и мы довольны ничьей», – заявил Хакан Чалханоглу.
Ранее сообщалось, что одноклубник Виктора Цыганкова стал рекордсменом Лиги чемпионов.
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