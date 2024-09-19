В Интере дали оценку ничьей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу оценил ничью 0:0 с «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч против сильной команды. Старались как могли, и у нас были моменты, чтобы забить.

Считаю, обе команды показали хороший футбол, и мы довольны ничьей», – заявил Хакан Чалханоглу.

Ранее сообщалось, что одноклубник Виктора Цыганкова стал рекордсменом Лиги чемпионов.