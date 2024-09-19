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19 сентября 2024, 12:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:26
407
0

В Интере дали оценку ничьей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Хакан Чалханоглу – о поединке 1-го тура чемпионского евротурнира

19 сентября 2024, 12:18 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:26
407
0
В Интере дали оценку ничьей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу (слева)

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу оценил ничью 0:0 с «Манчестер Сити» в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч против сильной команды. Старались как могли, и у нас были моменты, чтобы забить.

Считаю, обе команды показали хороший футбол, и мы довольны ничьей», – заявил Хакан Чалханоглу.

Ранее сообщалось, что одноклубник Виктора Цыганкова стал рекордсменом Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Интер Милан Манчестер Сити Хакан Чалханоглу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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