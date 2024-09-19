Первый в XXI веке. Одноклубник Цыганкова стал рекордсменом Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, в 1-м туре новой Лиги чемпионов в Париже отношения между собой выяснили местный клуб «ПСЖ» и испанская «Жирона», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу парижан, которые забили единственный победный гол на 90-й минуте.

В матче в стартовом составе «Жироны» на поле вышел 37-летний уругвайский форвард Кристиан Стуани. Таким образом, он стал самым возрастным дебютантом Лиги чемпионов среди полевых игроков в XXI веке.

В более зрелом возрасте, чем Стуани, в Лиге чемпионов дебютировал лишь 40-летний Тасос Митропулос за «Олимпиакос» в 1997 году. В XXI веке дебютантов главного клубного европейского турнира старше Стуани еще не было.