ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Шахтер доиграет матч Юношеской лиги УЕФА
Встреча продолжится 19 сентября в 17:00 по киевскому времени
18 сентября в 13:00 начался матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19. Однако на 8-й минуте встреча была прервана из-за сильного дождя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Шахтер» в своих социальных сетях объявил, что игра продолжится 19 сентября в 17:00 по киевскому времени. Встреча состоится на поле стадиона «Ренато Даль'Ара».
Видеотрансляцию матча будет доступна на клубном видеосервисе Shakhtar TV. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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