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  4. ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
WTA
19 сентября 2024, 08:21 |
1249
0

ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс

Марта в 1/8 финала соревнований в Сеуле одолела Хезер Уотсон

19 сентября 2024, 08:21 |
1249
0
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
Instagram. Марта Костюк

18 сентября первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея).

Во 2-м раунде украинка одолела британку Хезер Уотсон (Великобритания, WTA 183) за 1 час и 16 минут со счетом 6:2, 6:2.

Забавный эпизод произошел на первом матчболе Марты. Украинка подавала вторым мячом на поединок при счете 40:15. В итоге мяч попал в квадрат, но слегка не тот... Получился своеобразный эйс, однако по факту – двойная ошибка. Тем не менее, со следующего матч-поинта Костюк все-таки закрыла соперницу.

Ранее подобную подачу исполнила Алена Остапенко на травяном турнире WTA 500 в Истборне.

В четвертьфинале соревнований в Сеуде Костюк сыграет против Дианы Шнайдер (WTA 16), которая посеяна под 4-м номером и выступает в «нейтральном» статусе.

ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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