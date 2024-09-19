Винченцо ИТАЛЬЯНО: Хорошо, что Скорупски потащил пенальти, иначе игра бы...

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи главный тренер итальянского коллектива Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча:

«У нас были шансы, мы сыграли так, как хотели, в этом дебюте Лиги чемпионов. Хорошо, что Скорупски потащил пенальти, иначе игра бы полностью изменилась. Я благодарю ребят за хорошую игру.

Нам нужно расти и совершенствоваться в последней трети. Нам также нужно больше использовать стандартные ситуации. У ребят есть некоторые сожаления, потому что это игра, в которой мы могли бы набрать все три очка. Шахтер много перемещает мяч у своих ворот, они рискуют, и мы могли бы лучше сыграть с высоким прессингом».

Капитан Болоньи Риккардо Орсолини:

«Это были большие эмоции после нескольких минут начального напряжения, потому что это была моя первая игра в Лиге чемпионов. Затем мы попытались играть, но мы знали, что перед нами соперники, которые сразу же доставили нам неприятности. В конце первого тайма тренер поздравил нас. Мы довольны очком».

Видеообзор матча Болонья – Шахтер (0:0):