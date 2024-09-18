Вратарь Болоньи признался, как ему удалось отбить пенальти от Судакова

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.



Скорупский после матча рассказал, как ему удалось отбить пенальти от лидера гостей.

«Я здесь, чтобы помогать своей команде. Я изучал пенальти «Шахтера», счастлив от того, что удалось спасти. Это очко, которое добыла вся наша команда, теперь мы думаем о чемпионате Италии и первой победе», – сказал Скорупский.

Во втором раунде основы ЛЧ Шахтер сыграет с Аталантой, а Болонья с Ливерпулем.