Вратарь Болоньи признался, как ему удалось отбить пенальти от Судакова
«Шахтер» сыграл с итальянцами в сухую ничью
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.
Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.
Скорупский после матча рассказал, как ему удалось отбить пенальти от лидера гостей.
«Я здесь, чтобы помогать своей команде. Я изучал пенальти «Шахтера», счастлив от того, что удалось спасти. Это очко, которое добыла вся наша команда, теперь мы думаем о чемпионате Италии и первой победе», – сказал Скорупский.
Во втором раунде основы ЛЧ Шахтер сыграет с Аталантой, а Болонья с Ливерпулем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер рассказал, что получилось недоразумение, которое быстро решилось
Промоутер Александра сообщил, что боксера уже отпустили