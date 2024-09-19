Долганский оценил матч с Динамо, заявив о возможном переломе у игрока
Главный тренер Ворсклы прокомментировал результат поединка (1:3)
18 сентября состоялся перенесенный матч 4-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ворскла Полтава.
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Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба.
После завершения встречи наставник полтавского коллектива Сергей Долганский прокомментировал результат матча:
– Ваш анализ поединка и комментарий об игре.
– Я не люблю делать анализ сразу после матча. Это просто эмоции сейчас. У нас было на восстановление 2 дня, следующий матч через 3 дня. У нас пропускали матч 4 игрока основного состава, поэтому мы решили поставить этот состав.
Что касается игры, то, что мы предполагали – это произошло. Мы старались играть компактно, перекрывать зоны, но потом пропустили стандарт, необязательный второй гол. На второй тайм выходили более собранно, агрессивно.
Могли на эмоциях вытянуть эту игру, забили гол и убежали, были шансы. При счете 2:1 могли забивать, пропустили необязательный 3-й гол. Мы понимали, с кем мы играем. У нас были сегодня шансы, но не воспользовались ими.
– Травма Гучека повлекла за собой ряд замен. Насколько это повлияло на результат, если это повлияло?
– Гучек – основной центральный защитник, который постоянно играет, дает надежность в обороне. У нас и так были проблемы в опорной зоне, в центральной. Мы просто перестроились, опустили опорного полузащитника в защиту, а на его место выпустили другого игрока.
– Как его состояние здоровья?
– У него подозрение на перелом.
– Был ли для вас выход Себальоса сюрпризом? Его высокий прыжок?
– Это его первая игра [в старте] за «Динамо», мы готовились к этой игре. Это была неожиданность, что он вышел.
– Вы быстро пропустили второй раз, 2 гола за 2 минуты. Как это вышло? Не отошла команда после 1-го пропущенного?
– Думаю, что да. Был эмоциональный спад, но сам момент – это ошибка защитников. Мы раскрылись, ошиблись в центре поля, а «Динамо» воспользовалось этим, – сказал Долганский.
Видеообзор матча:
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