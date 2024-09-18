ШОВКОВСКИЙ – о победе Динамо, дебюте Герреро, травмах Бражко и Себальоса

Динамо в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины обыграло Ворсклу 3:1 и одержало пятую победу в пяти встречах. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

«Вошли в такой график, что матчи через два на третий или через третий на четвертый. И скоро будет логистика из-за Лиги Европы, поэтому понимали, что нужна ротация и нужен отдых игрокам. Команда готова, контролировали ход встречи. Но должны были спокойнее заканчивать, допустили ошибку и пропустили. Сыграли нормально».

«Есть что улучшить и над чем работать. Много позитива, однако работаем дальше».

«Себальос и Герреро? Им непросто, особенно Себальосу. Это квалифицированный игрок, но он ранее в Европе не играл. Есть у него вальяжность определенная из чемпионатов Латинской Америки».

«Герреро с нами, готовится и работает. Он дает нам новые возможности для усиления игры и ротации состава. Травма Себальоса? Вроде же бы все нормально, но будем делать обследование. Ему и Бражко. У Владимира есть небольшой ушиб грудной клетки», – сказал Шовковский.