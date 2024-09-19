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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 03:10 |
193
0

Ризнык признался, что говорил Пушич в перерыве матча Болонья – Шахтер

Голкипер горняков прокомментировал результат поединка 1-го тура Лиги чемпионов (0:0)

19 сентября 2024, 03:10 |
193
0
Ризнык признался, что говорил Пушич в перерыве матча Болонья – Шахтер
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи голкипер горняков Дмитрий Ризнык прокомментировал итог матча:

– Дмитрий, в первом тайме Георгий Судаков не забил пенальти, и это был единственный удар в створ ворот. Что говорил тренер в перерыве?

– Он нас ободрил, сказал, что это Лига чемпионов и что здесь каждая игра будет тяжелая. Также подсказал несколько тактических моментов и мы вышли на второй тайм.

– Насколько давил фактор гостевых трибун? Было даже слышно, как фанаты «Болоньи» освистывали во время пробития по воротам.

– Конечно, если сравнивать с УПЛ, где у нас, к сожалению, нет болельщиков, и мы понимаем почему, когда приезжаешь на стадионы, где полный стадион против тебя, это очень трудно. Но, напротив, это придает еще больше сил и мотивации, чтобы играть лучше.

– Кстати, по поводу украинских болельщиков - сегодня их на матче было немного. Можете, хотите что-то сказать тем, кто болел за вас?

– Хочу только поблагодарить тех, кто приехал в такой ливень поддержать нас. Низкий вам поклон, — сказал Резник.

Видеообзор матча Болонья – Шахтер (0:0)

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Дмитрий Ризнык Болонья Шахтер Донецк Болонья - Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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