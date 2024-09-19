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  4. Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 02:47 |
471
0

Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей

Георгий не сумел забить с 11-метровой точки на 4-й минуте поединка Шахтера в ЛЧ

19 сентября 2024, 02:47 |
471
0
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения матча вингер горняков Эгиналду прокомментировал результат матча, в частности объяснив, почему Георгий Судаков не сумел реализовать пенальти на 4-й минуте:

– Эгиналду, Шахтер начал свой путь в Лиге чемпионов. Как можно оценить старт команды?

– Полагаю, нам удалось достаточно неплохо стартовать в Лиге чемпионов, мы продемонстрировали высокий уровень игры. Хотя нам не удалось одержать победу, могу гарантировать, что команда до последнего сражалась на поле за результат.

– У Болоньи нет такого еврокубкового опыта, как у Шахтера. Чувствовалось ли это на поле?

– Каждая команда, участвующая в Лиге чемпионов, является коллективом самого высокого уровня, и «Болонья» подтвердила это. Поэтому считаю, что им хватало опыта именно в подходе к нашей встрече.

– Ощущался ли эмоциональный спад после нереализованного пенальти? Ведь, будь он реализован, возможно, игра развивалась бы иначе.

– На самом деле такие моменты случаются, и Судаков – невероятный исполнитель. Ему чуть-чуть не повезло, возможно, из-за погодных условий. Конечно, неприятно не реализовывать такие возможности, но могу заверить, что это никак не повлияло на дальнейшую игру команды.

– В Болонье были очень неблагоприятные погодные условия, связанные с бешеным ливнем. Влияли ли эти обстоятельства на ход игры?

– Конечно! Это чувствовалось сразу, ведь поле не было настолько подготовлено к игре, как, например, в обычных условиях, мяч отскакивал несколько иначе. Впрочем, обе команды играли при одинаковых обстоятельствах. Было сложно, однако этот фактор не оказывал существенного влияния на поединок.

– Насколько ты рад тому, что Лига чемпионов вернулась для «Шахтера»?

– Все мы очень счастливы, ведь Лига чемпионов – это соревнование высшего сорта, и для нас большая честь быть частью лучших команд Европы и играть на таком высоком уровне.

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Эгиналду Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов Георгий Судаков пенальти
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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