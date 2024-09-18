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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:13
1057
0

ФОТО. Окровавленное лицо Сикана после замены в матче Болонья – Шахтер

Даниил сломал нос в середине первого тайма во время борьбы с кипером соперников

18 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:13
1057
0
ФОТО. Окровавленное лицо Сикана после замены в матче Болонья – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

В середине первого тайма форвард горняков Даниил Сикан столкнулся с голкипером соперников Лукашем Скорупски.

Врачи долго оказывали помощь нападающему. В итоге Даниила пришлось заменить – он сломал нос. В кадр попало лицо Сикана с окровавленным лицом и футболкой.

ФОТО. Окровавленное лицо Сикана после замены в матче Болонья – Шахтер

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Лукаш Скорупски Даниил Сикан фото Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов травма травма носа перелом носа перелом
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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