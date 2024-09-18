ФОТО. Окровавленное лицо Сикана после замены в матче Болонья – Шахтер
Даниил сломал нос в середине первого тайма во время борьбы с кипером соперников
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.
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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.
В середине первого тайма форвард горняков Даниил Сикан столкнулся с голкипером соперников Лукашем Скорупски.
Врачи долго оказывали помощь нападающему. В итоге Даниила пришлось заменить – он сломал нос. В кадр попало лицо Сикана с окровавленным лицом и футболкой.
ФОТО. Окровавленное лицо Сикана после замены в матче Болонья – Шахтер
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