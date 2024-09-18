Сразу два украинца из Шахтера получили травмы в матче ЛЧ против Болоньи
Повреждения получили Даниил Сикан и Ефим Конопля
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. Сразу два игрока Шахтера получили травмы в первом тайме и не смогли продолжить матч. На 35-й минуте вместо Даниила Сикана вышел Невертон, а на 41-й минуте повреждение получил Ефим Конопля, которого заменил Винисус Тобиас.
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