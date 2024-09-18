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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 20:44 |
6166
0

Сразу два украинца из Шахтера получили травмы в матче ЛЧ против Болоньи

Повреждения получили Даниил Сикан и Ефим Конопля

18 сентября 2024, 20:44 |
6166
0
Сразу два украинца из Шахтера получили травмы в матче ЛЧ против Болоньи
MEGOGO

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. Сразу два игрока Шахтера получили травмы в первом тайме и не смогли продолжить матч. На 35-й минуте вместо Даниила Сикана вышел Невертон, а на 41-й минуте повреждение получил Ефим Конопля, которого заменил Винисус Тобиас.

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Болонья травма Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Болонья - Шахтер Ефим Конопля Даниил Сикан Невертон Винисиус Тобиас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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