Сразу два украинца из Шахтера получили травмы в матче ЛЧ против Болоньи

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.



Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. Сразу два игрока Шахтера получили травмы в первом тайме и не смогли продолжить матч. На 35-й минуте вместо Даниила Сикана вышел Невертон, а на 41-й минуте повреждение получил Ефим Конопля, которого заменил Винисус Тобиас.