18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 4-й минуте встречи Георгий Судаков мог вывести горняков вперед. Но хавбек украинского коллектива не сумел реализовать пенальти.

В объектив камер попала реакция наставника Шахтера Марино Пушича.

ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов