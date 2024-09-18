ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов
Матч 1-го тура против Болоньи завершился для горняков со счетом 0:0
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.
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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.
На 4-й минуте встречи Георгий Судаков мог вывести горняков вперед. Но хавбек украинского коллектива не сумел реализовать пенальти.
В объектив камер попала реакция наставника Шахтера Марино Пушича.
ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов
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