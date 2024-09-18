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  4. ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:33 |
2569
3

ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов

Матч 1-го тура против Болоньи завершился для горняков со счетом 0:0

18 сентября 2024, 22:33 |
2569
3
ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 4-й минуте встречи Георгий Судаков мог вывести горняков вперед. Но хавбек украинского коллектива не сумел реализовать пенальти.

В объектив камер попала реакция наставника Шахтера Марино Пушича.

ФОТО. Реакция Пушича на незабитый пенальти Судакова в Лиге чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Поламав план Пушича на гру...
А палкін навпаки накине 10ку , щоб точно в шахті закінчив.
три роки назад за Матвієнка давали 20 млн , а палкін хотів 45. Тепер не дають ...
Те саме буде і з Судаковим
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0
MIRRA
Палкін десяток млн скине з цінника
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0
Standard
Так пенальті пробивають аматори, на першість області.
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-1
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