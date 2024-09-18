18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.

ВИДЕО. А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ