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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 20:02 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:21
2337
5

А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ

Голкипер «Болоньи» спас свою команду

18 сентября 2024, 20:02 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:21
2337
5
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.

ВИДЕО. А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Test
СУДАКОВ: «Думав, що стану водієм вантажівки чи працюватиму на мийці»
Все може бути...?)
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+7
AndiM
Майбутній володар коричневого м'яча стрімко йде до своєї мети.
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+5
Dfbj
Йшов 2025, мішок картоплі даєм за Судакова. Ахметов: смішна ціна... два
Ответить
+4
MrStepanovM .
лошара....
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+2
TolsTIyELF
Что судаков, что шапоренкл - два петуха без мозгов, добавьте тренра без яиц, и ярмоленко решившего что он может всеми командовать - и получите коктейль.
Ответить
-9
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