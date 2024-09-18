А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
Голкипер «Болоньи» спас свою команду
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье стартовал матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке играют Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.
ВИДЕО. А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
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