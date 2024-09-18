Известны детали травмы Себальоса. Он не доиграл матч за Динамо в УПЛ

В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».

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Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.

Впервые в стартовом составе киевлян вышел защитник Брайан Себальос и сразу забил гол. Однако для игрока матч закончился досрочно, он получил травму.

Сообщается, что столкновение Брайана Себальоса и Дениса Ндукве в матче не привело к серьезным последствиям для дебютанта киевлян. Несмотря на все опасения, у колумбийца нет ни сотрясения, ни перелома костей – только ушиб.