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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 19:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:56
1672
0

ФОТО. Жесткий удар головами. Новичок Динамо покинул поле

Себальос столкнулся с Ндукве

18 сентября 2024, 19:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:56
1672
0
ФОТО. Жесткий удар головами. Новичок Динамо покинул поле
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

В матче Динамо – Ворскла наставнику киевлян Александру Шовковскому пришлось заменить защитника Брайана Себальоса, который жестко столкнулся головой с игроком соперника Денисом Ндукве.

Сперва показалось, что новичок киевлян на время потерял сознание. Однако в итоге Себальос сумел подняться на ноги и сам покинул пределы поля.

Игрок, который в нынешнем матче впервые вышел в основном составе киевлян, оформил дебютный гол за Динамо.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла Брайан Себальос Денис Ндукве
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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