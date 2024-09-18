ФОТО. Жесткий удар головами. Новичок Динамо покинул поле

В матче Динамо – Ворскла наставнику киевлян Александру Шовковскому пришлось заменить защитника Брайана Себальоса, который жестко столкнулся головой с игроком соперника Денисом Ндукве.

Сперва показалось, что новичок киевлян на время потерял сознание. Однако в итоге Себальос сумел подняться на ноги и сам покинул пределы поля.

Игрок, который в нынешнем матче впервые вышел в основном составе киевлян, оформил дебютный гол за Динамо.