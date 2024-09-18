Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 19:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:56
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ФОТО. Жесткий удар головами. Новичок Динамо покинул поле
Себальос столкнулся с Ндукве
18 сентября 2024, 19:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:56
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В матче Динамо – Ворскла наставнику киевлян Александру Шовковскому пришлось заменить защитника Брайана Себальоса, который жестко столкнулся головой с игроком соперника Денисом Ндукве.
Сперва показалось, что новичок киевлян на время потерял сознание. Однако в итоге Себальос сумел подняться на ноги и сам покинул пределы поля.
Игрок, который в нынешнем матче впервые вышел в основном составе киевлян, оформил дебютный гол за Динамо.
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